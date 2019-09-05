Бейл – про своє становище в Реалі: Не сказав би, що я щасливий, але я граю

Півзахисник Реала Гарет Бейл вважає, що його конфлікт з мадридським клубом не можна вважати вичерпаним.

"Розумію, що мене зробили цапом-відбувайлом, і приймаю це близько до серця, хоча, можливо, це не зовсім справедливо. В кінці минулого сезону було непросто, це не можна заперечувати не тільки для мене, але і для команди.

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Не сказав би, що я щасливий на полі, але я граю. Коли виходжу на поле, я професіонал і завжди повністю викладаюся. Упевнений, що ситуація не вирішилася, якщо чесно. Вважаю, нам доведеться поговорити про це з Реалом і прийти до якогось висновку", – цитує Бейла Sky Sports.

До слова, Реал протягом усього трансферного вікна намагався знайти для валлійця новий клуб, але вінгер таки залишився у Мадриді, де вже встиг провести 3 матчі у Ла Лізі, забивши 2 голи та оформивши асист.

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