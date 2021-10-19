Юный талант Хави Симонс больше не хочет ждать шансов в первой команде ПСЖ.

Два года назад нидерландец решил покинуть кантеру Барселоны, хотя был капитаном юниорской команды. Симонс решил, что его карьера будет лучше развиваться в ПСЖ.

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Теперь 18-летний хавбек хочет снова выступать за испанский гранд, сообщает Fichajes со ссылкой на Mas Que Pelotas. Отмечается, что игрок уже попросил Мино Райолу выяснить, есть ли реальная возможность реализовать переход.

Отмечается, что Хави Симонсу, который лишь дважды сыграл за первую команду ПСЖ, импонирует нынешний курс Барселоны. Ведь в последнее время каталонцы стали больше доверять своим воспитанникам. Педри, Гави, Демир и Фати – яркий пример.

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