Главный тренер команды Берт Контерман наказал пятерых подопечных за нарушение карантина, информирует De Telegraaf.

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Двое игроков решили пригласить в отель посторонних девушек и громко включили музыку. На шум из других комнат сбежались еще трое футболистов, среди которых был Симонс. Кто-то из соседей рассказал Контерману о нарушениях, а на следующий день тренер устроил разбор полетов. Часть команды была против изгнания хавбека ПСЖ и двух "косвенных" участников мини-вечеринки, однако в конце концов расположение сборной покинули все пятеро нарушителей карантина.

Добавим, что в текущем сезоне 18-летний Симонс не сыграл ни одной минуты за клуб, хотя летом Почеттино регулярно выпускал таланта в спаррингах.

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