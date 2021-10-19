Юний талант Хаві Сімонс більше не хоче чекати шансів у першій команді ПСЖ.

Два роки тому нідерландець вирішив покинути кантеру Барселони, хоча був капітаном юніорської команди. Сімонс вважав, що його кар'єра краще розвиватиметься у ПСЖ.

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Тепер 18-річний хавбек хоче знову виступати за іспанський гранд, повідомляє Fichajes з посиланням на Mas Que Pelotas. Зазначається, що гравець уже попросив Міно Райолу з'ясувати, чи є реальна можливість реалізувати перехід.

Зазначається, що Хаві Сімонсу, який лише двічі зіграв за першу команду ПСЖ, імпонує нинішній курс Барселони. Адже останнім часом каталонці почали більше довіряти своїм вихованцям. Педрі, Гаві, Демір та Фаті – яскравий приклад.

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