toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

"Бедные саудиты": Линекер троллит будущих владельцев Ньюкасла из-за обвала цен на нефть

10:36 49 Читати українською
"Бедные саудиты": Линекер троллит будущих владельцев Ньюкасла из-за обвала цен на нефть
Тренер Ньюкасла Стив Брюс разочарован

Английский клуб неожиданно может не перейти в собственность новых инвесторов с Ближнего Востока.

"Бедные саудиты теперь никогда не смогут позволить себе приобретение Ньюкасла", – смеется над потенциальными владельцами клуба Гари Линекер в Twitter.

Ньюкасл получит сумасшедшую сумму на летние трансферы – "сороки" смогут себе позволить Неймара

Дело в том, что за последние сутки произошло рекордное падение цен на нефть, дошло до -40 долларов за баррель. Ситуация уникальная – производители готовы доплачивать, чтобы покупатели у них забирали нефть. Это непременно ударит по всем странам-добытчикам "черного золота". Один из крупнейших – Саудовская Аравия, разбогатевшая благодаря нефти.

Саудиты давно планировали зайти в мировой футбол и наконец сага с покупкой Ньюкасла за 300 миллионов фунтов подходит к завершению – у "сорок" будут самые богатые владельцы среди всех клубов АПЛ.

Вряд ли нынешнее падение цен на нефть изменит глобальные планы Саудовской Аравии, но если сделка вдруг сорвется, текущий владелец Ньюкасла Майк Эшли не отдаст задаток ближневосточного консорциума в размере 17 млн ​​фунтов, добавляет Daily Mail.

Шевченко та Челсі: дружба з Абрамовичем і мрія, яка перетворилася в кошмар, або Найкращу главу ще не написано

blog_ava
"Ты что творишь? Я до тебя еще доберусь": Хачериди не дали разобраться с арбитром после скандального матча Динамо Брест
08:24
165
Теги
Англия Гари Линекер Ньюкасл Ньюкасл
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
11
час
:
33
мин
Атлетик
23:55
Мальорка
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук