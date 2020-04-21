"Бедные саудиты": Линекер троллит будущих владельцев Ньюкасла из-за обвала цен на нефть

Английский клуб неожиданно может не перейти в собственность новых инвесторов с Ближнего Востока.

"Бедные саудиты теперь никогда не смогут позволить себе приобретение Ньюкасла", – смеется над потенциальными владельцами клуба Гари Линекер в Twitter.

Ньюкасл получит сумасшедшую сумму на летние трансферы – "сороки" смогут себе позволить Неймара

Дело в том, что за последние сутки произошло рекордное падение цен на нефть, дошло до -40 долларов за баррель. Ситуация уникальная – производители готовы доплачивать, чтобы покупатели у них забирали нефть. Это непременно ударит по всем странам-добытчикам "черного золота". Один из крупнейших – Саудовская Аравия, разбогатевшая благодаря нефти.

Саудиты давно планировали зайти в мировой футбол и наконец сага с покупкой Ньюкасла за 300 миллионов фунтов подходит к завершению – у "сорок" будут самые богатые владельцы среди всех клубов АПЛ.

Вряд ли нынешнее падение цен на нефть изменит глобальные планы Саудовской Аравии, но если сделка вдруг сорвется, текущий владелец Ньюкасла Майк Эшли не отдаст задаток ближневосточного консорциума в размере 17 млн ​​фунтов, добавляет Daily Mail.

Шевченко та Челсі: дружба з Абрамовичем і мрія, яка перетворилася в кошмар, або Найкращу главу ще не написано