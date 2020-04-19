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Ньюкасл получит сумасшедшую сумму на летние трансферы – "сороки" смогут себе позволить Неймара

22:17 37 Читати українською
Ньюкасл получит сумасшедшую сумму на летние трансферы – "сороки" смогут себе позволить Неймара
Фаны Ньюкасла не верят своему счастью / Фото Daily Star

Похоже, в чемпионате Англии скоро появится новый "Манчестер Сити".

Новые владельцы Ньюкасла, которые в ближайшее время возглавят клуб, готовят для команды невероятное усиление, сообщает Daily Mirror.

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"Сороки" получат больше 200 млн евро на летние трансферы. Напомним, президент Ньюкасла Майк Эшли согласовал продажу клуба инвестиционному фонду Саудовской Аравии за 377 млн долларов.

После 29-ти туров АПЛ "сороки" расположились на 13-й строчке.

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Англия Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Ньюкасл Ньюкасл Майк Эшли
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