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Базель остался без главного тренера - в последнем матче команда разгромно проиграла Шахтеру

21:03 - Читати українською
Базель остался без главного тренера - в последнем матче команда разгромно проиграла Шахтеру
Марсель Коллер / Getty images

Швейцарский Базель перед началом нового сезона вынужден искать другого наставника для команды.

Клуб решил прекратить сотрудничество с главным тренером команды Марселем Коллером, сообщает пресс-служба Базеля. Контракт 59-летнего специалиста закончился, и стороны не стали его продлевать.

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К слову, Коллер был тренером Базеля с лета 2018 года и привел команду к победе в Кубке Швейцарии 2019. Также он успел поработать в Кельне (2003/04), Бохуме (с 2005 по 2009) и сборной Австрии (с 2011 по 2017).

Отметим, что в последнем для Коллера во главе Базеля стал матч против донецкого Шахтера в четвертьфинале Лиги Европы, который "горняки" выиграли со счетом 4:1.

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