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Базель залишився без головного тренера – в останньому матчі команда розгромно програла Шахтарю

21:03 - Читать на русском
Базель залишився без головного тренера – в останньому матчі команда розгромно програла Шахтарю
Марсель Коллер / Getty images

Швейцарський Базель перед початком нового сезону змушений шукати іншого наставника для команди.

Клуб вирішив припинити співпрацю з головним тренером Марселем Коллером, повідомляє прес-служба Базеля. Контракт 59-річного фахівця закінчився, і сторони не стали його продовжувати.

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До слова, Коллер був тренером Базеля від літа 2018 року і привів команду до перемоги в Кубку Швейцарії 2019. Також він встиг попрацювати у Кельні (2003/04), Бохумі (з 2005 по 2009) та збірній Австрії (з 2011 по 2017).

Зазначимо, що останньому для Коллера на чолі Базеля став матч проти донецького Шахтаря у чвертьфіналі Ліги Європи, який "гірники" виграли з рахунком 4:1.

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