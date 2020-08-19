Базель залишився без головного тренера – в останньому матчі команда розгромно програла Шахтарю

Клуб вирішив припинити співпрацю з головним тренером Марселем Коллером, повідомляє прес-служба Базеля. Контракт 59-річного фахівця закінчився, і сторони не стали його продовжувати.

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До слова, Коллер був тренером Базеля від літа 2018 року і привів команду до перемоги в Кубку Швейцарії 2019. Також він встиг попрацювати у Кельні (2003/04), Бохумі (з 2005 по 2009) та збірній Австрії (з 2011 по 2017).

Зазначимо, що останньому для Коллера на чолі Базеля став матч проти донецького Шахтаря у чвертьфіналі Ліги Європи, який "гірники" виграли з рахунком 4:1.

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