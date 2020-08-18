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Палач Шахтера стал лучшим игроком недели Лиги Европы

18:32 - Читати українською
Палач Шахтера стал лучшим игроком недели Лиги Европы
Лаутаро Мартинес / Фото из открытых источников

УЕФА объявил результаты заочной борьбы за звание игрока недели в ЛЕ.

19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

Форвард миланского Интера Лаутаро Мартинес победил в этом голосовании, информирует официальный Твиттер Лиги Европы.

Пять обидчиков Шахтера попали в команду недели Лиги Европы

Нападающий "нерадзурри" помог итальянцам разгромить донецкий Шахтер в полуфинале – на его счету два гола и ассист. За награду также боролись нападающий Интера Ромелу Лукаку, голкипер Севильи Ясин Буну и хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш.

Отметим, что финалистами Лиги Европы сезона-2019/20 стали миланский Интер и испанская Севилья. Решающий поединок состоится 21 августа в немецком Кельне.

Як Інтер допоміг збірній України: жорсткий анекдот про Пятова і слова Гвардіоли у реакції на нищівні 0:5 Шахтаря

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Интер – Шахтер – 5:0 – видео голов и обзор матча
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Шахтер Шахтер Интер Интер Лига Европы Лаутаро Лаутаро Мартинес Интер - Шахтер
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