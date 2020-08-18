Палач Шахтера стал лучшим игроком недели Лиги Европы

УЕФА объявил результаты заочной борьбы за звание игрока недели в ЛЕ.

Форвард миланского Интера Лаутаро Мартинес победил в этом голосовании, информирует официальный Твиттер Лиги Европы.

Пять обидчиков Шахтера попали в команду недели Лиги Европы

Нападающий "нерадзурри" помог итальянцам разгромить донецкий Шахтер в полуфинале – на его счету два гола и ассист. За награду также боролись нападающий Интера Ромелу Лукаку, голкипер Севильи Ясин Буну и хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш.

Отметим, что финалистами Лиги Европы сезона-2019/20 стали миланский Интер и испанская Севилья. Решающий поединок состоится 21 августа в немецком Кельне.

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