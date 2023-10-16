Марокканский защитник Нуссаир Мазрауи получил осуждение за свою позицию по поводу войны на Ближнем Востоке.

Мазрауи в соцсетях выступил на стороне Палестины и написал: "Не думайте, что Аллах не видит тех, кто творит преступления. Однажды их глаза замрут от ужаса". Марокканец также взаимодействовал с пабликом, призывающим уничтожить Израиль.

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Такая позиция Нуссаира вызвала негодование среди немецких политиков. "Клуб Ландауэра, который нацисты называли "еврейским", не может все спустить. Баварии, пожалуйста, выгони его немедленно. Его вообще нужно депортировать из Германии", – написал в Twitter (X) депутат Бундестага Йоханнес Штайнигер.

Другой депутат Кристоф Плосс поддержал коллегу: "Бавария должна сделать выводы. Тем, кто поддерживает террористические атаки ХАМАС на Израиль, не место в Германии". Огня добавляет то, что за Баварию играет израильский вратарь Даниэль Перец.

Мазрауи попытался оправдаться: "Я разочарован, что должен объяснять свои слова. Сейчас убивают тысячи невинных людей. Я всегда на стороне мира и справедливости. И всегда против терроризма и насилия. Я не понимаю, почему меня связывают с ненавистными организациями. Конфликт вышел из-под контроля, гибнут люди. Все должны высказаться против этого".

После продажи Павара Мазрауи стал основным правым защитником Баварии и стабильно выходит в стартовом составе команды.