Мазрауї у соцмережах виступив на стороні Палестини та написав: "Не думайте, що Аллах не бачить тих, хто творить злочини. Одного дня їхні очі замруть від жаху". Марокканець також взаємодіяв з пабліком, який закликає знищити Ізраїль.

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Така позиція Нуссаїра викликала обурення серед німецьких політиків. "Клуб Ландауера, який нацисти називали "єврейським", не може все спустити. Баваріє, будь ласка, вижени його негайно. Його взагалі потрібно депортувати з Німеччини", – написав у Twitter (X) депутат Бундестагу Йоханнес Штайнігер.

Інший депутат Крістоф Плосс підтримав колегу: "Баварія має зробити висновки. Тим, хто підтримує терористичні атаки ХАМАС на Ізраїль, не місце в Німеччині". Вогню додає те, що за Баварію грає ізраїльський воротар Даніель Перец.

Мазрауї спробував виправдатися: "Я розчарований, що мушу пояснювати свої слова. Зараз вбивають тисячі невинних людей. Я завжди на стороні миру та справедливості. І завжди проти тероризму та насилля. Я не розумію, чому мене пов'язують з ненависними організаціями. Конфлікт вийшов з-під контролю, гинуть люди. Всі повинні висловитися проти цього".

Після продажу Павара Мазрауї став основним правим захисником Баварії та стабільно виходить у стартовому складі команди.