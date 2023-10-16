Форвард Аль-Иттихада Карим Бензема высказался о событиях на Ближнем Востоке.

7 октября ХАМАС напал на Израиль, убивая сотни людей. Израиль ответил бомбардировками Сектора Газы. Футбольный мир разделился в поддержке сторон. Многие игроки мусульманской веры открыто поддержали Палестину.

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"Молимся за жителей Газы. Они снова стали жертвами несправедливых бомбардировок, которые не жалеют ни женщин, ни детей", – написал Бензема в Twitter (X).

Обладателю "Золотого мяча" ответил бывший израильский голкипер Дуду Ауате, поигравший за Депортиво и Мальорку. Дуду решил обидеть Карима на пяти языках (иврите, французском, английском, арабском и испанском): "Ты настоящий сукин сын".