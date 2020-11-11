Полузащитник Боруссии М Денис Закария имеет все шансы продолжить карьеру в более статусном клубе.

Опорником сборной Швейцарии активно интересуется Бавария. По информации Sky Sport Deutschland, мюнхенцы уже провели несколько встреч с агентами футболиста.

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К слову, Закария провел великолепный прошлый сезон, оказавшись среди лучших полузащитников Бундеслиги. Игра хавбека привлекла внимание двух манчестерских грандов и лондонского Челси. Считается, что потенциальные претенденты должны выложить минимум 50 млн евро, чтобы "жеребцы" начали переговоры.

Добавим, что Закария не смог сыграть против Шахтера в Лиге чемпионов и против сборной Украины в Лиге наций, поскольку до сих пор залечивает травму колена, которую получил еще в начале марта. Именно это повреждение считается главной причиной, почему Денис не пройдет в Баварию раньше лета следующего года.

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