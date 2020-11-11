Опорником збірної Швейцарії активно цікавиться Баварія. За інформацією Sky Sport Deutschland, мюнхенці вже провели кілька зустрічей з агентами футболіста.

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До слова, Закарія провів чудовий минулий сезон, опинившись серед найкращих півзахисників Бундесліги. Гра хавбека привернула увагу двох манчестерських грандів і лондонського Челсі. Вважається, що потенційні претенденти повинні викласти щонайменше 50 млн євро, щоб "жеребці" розпочали переговори.

Додамо, що Закарія не зміг зіграти проти Шахтаря в Лізі чемпіонів та проти збірної України в Лізі націй, оскільки досі заліковує травму коліна, яку отримав ще на початку березня. Саме це пошкодження вважається головною причиною, чому Деніс не перейде у Баварію раніше літа наступного року.

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