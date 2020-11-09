Вчера 25-летнему немцу успешно сделали операцию на мениске, информирует официальный сайт клуба.

Германия объявила заявку на матчи ноября – два новичка и специальное усиление на Украину

Врачи Баварии ожидают, что Киммих вернется в январе следующего года. Таким образом, звездный полузащитник не поможет сборной Германии в ноябрьских матчах, среди которых важный поединок против Украины в Лиге наций (14 ноября). Баварии также придется обходиться без ключевого игрока в Бундеслиге и трех последних турах группового этапа ЛЧ.

Добавим, что в текущем сезоне Киммих провел за мюнхенцев 11 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.

Боруссия Д – Бавария: шоу с привычным финалом, Холанд и Ройс мало помогли магу, руки прочь от Фавра, позитив для Украины