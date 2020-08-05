Баварія виставила Боатенга на трансфер, – журналіст

Керівництво "ротен" сподівається продати ветерана в міжсезоння. Про це журналіст Крістіан Фальк написав у своєму твіттері.

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Баварія готова попрощатися з Боатенгом, хоча він має ще 1 рік за контракт із мюнхенцями. Сам оборонець, однак, бажає відпрацювати угоду до кінця. Раніше інтерес до центрбека проявляли лондонські Челсі та Арсенал. Проте, наразі Баварія не має жодної конкретної пропозиції по чемпіону світу-2014.

У сезоні 2019/20 Жером Боатенг провів 34 матчі в усіх турнірах, у яких віддав 2 результативні передачі.

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