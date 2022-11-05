У суботу у 13-му турі чемпіонату Німеччини відбулась низка матчів. Звіт про них читайте не "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 13-й тур

Герта – Баварія – 2:3

Голи: Люкебакіо, 40, Зельке, 44 (п.) – Мусіала, 12, Шупо-Мотінг, 37, 39

Борусія Д – Бохум – 3:0

Голи: Мукоко, 8, 47, Рейна, 11 (п.)

Хоффенхайм – РБ Лейпциг – 1:3

Голи: Рюттер, 50 – Нкунку, 17, 57, Ольмо, 69

Аугсбург – Айнтрахт – 1:2

Голи: Беріша, 1 – Роде, 13, Кнауфф, 64

Майнц – Вольфсбург – 0:3

Голи: Віммер, 33, Арнольд, 70, Баку, 84

Вердер – Шальке – початок матчу о 19:30

Борусія М здобула перемогу над Штутгартом, перервавши безвиграшну серію в Бундеслізі

Баварія не без проблем здолала Герту. Мусіала вивів мюнхенців вперед на початку матчу, а під завісу першого тайму Шупо-Мотінг протягом двох хвилин оформив дубль. "Перемога у кишені" подумали баварці і одразу ж пропустили від Люкебакіо. За хвилину до свистка Зельке з пенальті зробив рахунок хитким. Рохель після відпочинку зрізав м'яч у власні ворота, однак арбітр через офсайд гол скасував. Вже у доданий час рефері відмовився ставити пенальті у ворота Баварії за відверту гру рукою, таким чином подарувавши "Ротен" три очки і першу сходинку Бундесліги.

Дортмундська Борусія легко розгромила Бохум. Відвертий аутсайдер пропустив три сухих голи ще до перерви (Мукоко оформив дубль), а забити бодай гол престижу не зумів. Гості одного разу розписались у воротах Кобеля, однак забили з офсайду, тож спробу не зарахували. У складі рурців весь матч провів український захисник Іван Ордець, отримавши за свою гру від статистичних порталів посередні 6,3 бала.

РБ Лейпциг після феєричної перемоги над Шахтарем в останньому матчі групового етапу Ліги чемпіонів покуражився з Хоффенхаймом на виїзді. Нкунку забив на початку зустрічі, а Ольмо подвоїв у середині тайму, однак гол останнього скасували через офсайд. Одразу по перерві Рюттер вирівняв становище команд, що лише розізлило "биків". Вже за 7 хвилин Нкунку оформив дубль, а Ольмо поставив масну крапку, реабілітувавшись за незарахований гол у першій сорокап'ятихвилинці.

Айнтрахт на виїзді вирвав перемогу у Аугсбурга. Беріша шокував гостейвже на першій хвилині, однак ще до середини першого тайму Роде відновив статус-кво. По перерві Кнауфф вивів "орлів" вперед і команда з мінімальною перевагою довела матч до логічного кінця. Звитяга дозволила підопічним Олівера Гласнера увірватись у топ-5 чемпіонату.

У ще одному матчі Вольфсбург розгромив Майнц. "Вовки" вийшли вперед ще у першому таймі, а в середині другої сорокап'ятихвилинки подвоїли. Баку наприкінці матчу зняв всі питання щодо переможця і наздогнав суперника у турнірній таблиці.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ