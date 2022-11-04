Программу тура в Германии открывал поединок в Менхенгладбахе, где местная Боруссия принимала Штутгарт. Хозяева подходили к встрече с двумя поражениями подряд за плечами, однако у гостей ситуация была еще хуже – они держались всего в двух очках от зоны вылета. Ничья при таких условиях никого не устраивала.

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Матч оказался очень равным. "Жеребцы" пробили по воротам 13 раз, швабы – 14. У обоих коллективов было по два явных голевых момента. По ударам из пределов штрафной они тоже шли нога в ногу. Впрочем, Боруссия М свои шансы реализовала, забив три гола (дважды – еще до 25-й минуты), в то время как гостей хватило лишь на один мяч.

Финальный свисток зафиксировал победу подопечных Дани Фарке со счетом 3:1. "Жеребцы" не только прервали безвыигрышную серию, но и приблизились к зоне ЛЧ на расстояние трех очков.

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