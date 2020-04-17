Бавария влипла в скандал – мюнхенцы "похитили" очередного таланта у конкурентов

Спортивный директор Хоффенхайма Александр Розен раскритиковал Баварию из-за неудовлетворенности трансферной политикой мюнхенцев.

Бавария договорилась о подписании контракта с 17-летним нападающим Хоффенхайма Арминдо Зибом, который уже успел пройти медосмотр в мюнхенском клубе, а летом присоединиться к самому титулованному клубу Германии на правах свободного агента, сообщает Sport1.

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Такое поведение Баварии Александер Розен считает неприемлемым, особенно в условиях пандемии коронавируса. "Было неприятно, что игрока вызвали в Мюнхен для медицинского обследования без согласования с нами. На фоне нынешнего кризиса со всеми его ограничениями и проблемами у меня нет слов, чтобы описать такое поведение", – заявил спортивный директор Хоффенхайма.

Добавим, что Арминдо – один из самых многообещающих молодых футболистов Германии. Зиб не имеет в своем активе матчей за главную команду Хоффенхайма. В сезоне-2019/20 в 15 играх за юношескую команду он забил 15 голов. Также форвард трижды отличился в матчах за сборную Германии U-17.

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