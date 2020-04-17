Бавария стала ближе к трансферу Сане – известна сумма

Немецкий полузащитник английского Манчестер Сити Лерой Сане имеет шанс вернуться в Бундеслигу.

Бавария до сих пор не потеряла интерес к 24-летнему вингеру "горожан" и планирует осуществить переход во время ближайшего трансферного окна, сообщает The Sun.

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По информации издания, немецкий клуб предлагает за Сане около 80 миллионов евро. Отмечается, что эта сумма должна устроить Манчестер Сити, поскольку действующий контракт немецкого игрока истекает летом 2021 года.

Напомним, нынешний сезон Сане пропустил из-за тяжелой травмы, только недавно звезда Сити вернулся к тренировкам. Всего за четыре сезона в составе Манчестер Сити Лерой провел 134 матча, в которых забил 34 гола и отдал 45 ассистов.

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