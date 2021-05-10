Бавария поражена выступлениями Санчо в текущем сезоне и начнет борьбу за трансфер вингера, сообщает The Telegraph.

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Конкурентом мюнхенцев есть Манчестер Юнайтед, который долгое время пытается приобрести англичанина. Интересно, что Боруссия Д готова отпустить вингера за сумму от 85 до 90 млн евро. Главным условием Джейдон является участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, а "шмели" еще не гарантировали участие в самом престижном турнире Европы.

К слову, Санчо провел 35 поединков в текущем сезоне, отметившись 14 голами и 18 результативных передач.

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