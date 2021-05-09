Левандовски остро реагирует на потенциальный переход Холанда в Баварию
Форвард Баварии Роберт Левандовски волнуется за свой статус главного бомбардира мюнхенцев.
Немецкие СМИ распространяют информацию, что Бавария через год рассчитывает активировать клаусулу Эрлинга Холанда, что не очень нравится Роберту Левандовски, сообщил журналист Кристиан Фальк в своем подкасте.
Бавария присоединилась к борьбе за Холанда
32-летний поляк возмущен, что руководство мюнхенцев уже ищет ему замену. Стоит отметить, что действующий контракт Холанд с Боруссией Д рассчитан до лета 2024-го.
В нынешнем сезоне Бундеслиги Левандовски провел 27 матчей, в которых забил 39 мячей. Холанд – 25 голов за 26 матчей.
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