Немецкие СМИ распространяют информацию, что Бавария через год рассчитывает активировать клаусулу Эрлинга Холанда, что не очень нравится Роберту Левандовски, сообщил журналист Кристиан Фальк в своем подкасте.

Бавария присоединилась к борьбе за Холанда

32-летний поляк возмущен, что руководство мюнхенцев уже ищет ему замену. Стоит отметить, что действующий контракт Холанд с Боруссией Д рассчитан до лета 2024-го.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Левандовски провел 27 матчей, в которых забил 39 мячей. Холанд – 25 голов за 26 матчей.

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