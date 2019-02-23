Бавария в большинстве обыграла Герту, Шальке Коноплянки разгромно уступил Майнцу: 23 тур Бундеслиги, матчи субботы

В рамках 23 тура Бундеслиги Бавария переиграла Герту, Фрайбург разбил Аугсбург, Вольфсбург разгромил Боруссию М. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2018/19, 23 тур

Бавария – Герта – 1:0

Гол: Мартинес, 62

Удаление: Рекик, 84

Боруссия М – Вольфсбург – 0:3

Голы: Герхарт, 38, Мехмеди, 68, 83

Майнц – Шальке – 3:0

Голы: Онисиво, 18, 84, Матета,73

Фрайбург – Аугсбург – 5:1

Голы: Петерсен, 9, 43, Грифо, 30, Вальдшмидт, 64, Нидерлехнер, 85

Бавария в большинстве обыграла Герту. Первый тайм прошел достаточно ровно, а вот во втором мюнхенцы захватили инициативу, но никак не могли забить до 62 минуты. Именно тогда Мартинес замкнул подачу Хамеса с углового. Герта попыталась отыграться, однако берлинцев подвел Рекик, который получил красную карточку.



Бавария набрала 51 пункт и догнала Боруссию Д в чемпионате, Герта с 32 очками осталась на 10 позиции.



Вольфсбург в гостях разгромил Боруссию М. Герхарт в конце первого тайма вывел "волков" вперед, а после выхода на замену экс-динамовец Мехмеди оформил дубль и сделал счет разгромным.



Благодаря этой победе Вольфсбург набрал 38 очков и поднялся на 5 место, Боруссия М с 43 пунктами осталась на 3 позиции.



Майнц дома разгромил Шальке Коноплянки. Счет открыл Онисиво на 18 минуте, а во второй половине Матета и Онисиво сделали счет разгромным. Отметим, что Коноплянка не попал даже в заявку гельзенкирхенцев на матч.



Благодаря этой победе Майнц набрал 30 очков и поднялся на 11 место, Шальке с 23 пунктами остался на 14 позиции.



Фрайбург уничтожил Аугсбург. Еще в первом тайме Петерсен оформил дубль и гол записал на свой счет Грифо. Хедира после перерыва гол отыграл, однако Вальдшмидт и Нидерлехнер окончательно уничтожили Аугсбург. К тому же, Оксфорд в компенсированное оставил Аугсбург в меньшинстве.



Фрайбург набрал 27 очков и поднялся на 12 место, Аугсбург с 18 пунктами остался рядом с зоной вылета.