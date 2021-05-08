РБ Лейцпиг уступил Боруссии Дортмунд (2:3) и досрочно "короновал" Баварию. Мюнхенцы из-за поражения "быков" стали недосягаемыми на вершине турнирной таблицы за два тура до конца чемпионата.

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Для "Ротен" это девятое чемпионство подряд и тридцать первое в истории. А вот Ганс-Дитер Флик за два года работы в Мюнхене завоевал уже 7 трофей. По завершении текущего сезона специалист покинет клуб, а на его место придет Юлиан Нагельсманн.

К слову, уже в статусе чемпионов мюнхенский клуб сегодня сыграет против Боруссии Менхенгладбах. Начало встречи в 19:30.

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