В субботу в Бундеслиге в рамках 32-го тура состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 32-й тур

Боруссия Д – РБ Лейпциг – 3:2

Голы: Ройс, 7, Санчо, 51, 87 – Клостерман, 63, Ольмо, 77

Вердер – Байер – 0:0

Удаление: Динкчи, 90+4 (Вердер, красная карточка)

Вольфсбург – Унион Берлин – 3:0

Голы: Брекало, 12, 63, 90

Хоффенхайм – Шальке – 4:2

Голы: Крамарич, 48, Акпогума, 52, Баумгертнер, 60, Бебу, 64 – Ут, 12, Мустафи, 42

Бавария – Боруссия М – начало встречи в 19:30

Штутгарт в тяжелом противостоянии одолел Аугсбург

Ожесточенная борьба дортмундской Боруссии за выход в Лигу чемпионов заставляла "шмелей" брать три очка в матче с РБ Лейпциг. "Быки", которые уже решили все задачи в Бундеслиге, группировали свои силы на финал Кубка Германии, в котором соперниками команды Нагельсмана будут именно "желто-черные". Поэтому поединок против Боруссии превращался в своеобразную репетицию перед кубковым противостоянием.

Хозяева открыли счет уже в начале матча. Героем эпизода стал Марко Ройс. Эффектно обманув защитников и оставив мяч Азару, он получил пас в ответ, ворвался в штрафную соперника и вколотил сферу под перекладину.

После перерыва Джейдон Санчо удвоил счет: легко обыграв защитника он по дуге отправил мяч в дальний угол ворот мимо Петера Гулачи. Впоследствии Лукас Клостерман результативно замкнул навес с углового и внес легкую интригу в поединок. Данни Ольмо в середине второй сорокапятиминутки сравнял и матч заиграл новыми красками. В конце концов, за три минуты до конца Санчо вырвал победу для "шмелей" после фантастической комбинации. Победа, которая позволила дортмундцам ворваться в топ-4 Бундеслиги и короновать Баварию.

Вердер все еще рискует вылететь из элиты, поэтому рассчитывал на очки в матче с Байером. В свою очередь "фармацевты" держатся в еврокубковой зоне, однако преждевременно расслабляться тоже не планировали. Подопечные Ханнеса Вольфа в первом тайме владели незначительным преимуществом, что, в конце концов, привело к голу Синкгравена. Арбитр, однако, усмотрел в эпизоде ​​положение вне игры и гол отменил. Вторая сорокапятиминутка также прошла без забитых мячей. На четвертой добавленной минуте бременцы остались в меньшинстве, однако, Байеру это не принесло никаких дивидендов, поскольку почти сразу прозвучал финальный свисток.

Вольфсбург на своем поле принимал Унион. "Волки" вышли вперед в дебюте встречи. Прострел Ридли Баку с правого фланга проигнорировали сразу трое защитников берлинцев, поэтому Йосип Брекало мощным ударом легко переиграл Андреаса Люте. После перерыва хорватский полузащитник решился на удар с линии ворот – мяч по фантастической траектории попал прямо в девятку. На последней минуте матча Йосип записал на свой счет хет-трик, добив сферу после рикошета от голкипера.

Поединок между Хоффенхаймом и Шальке – яркий пример матча, в котором ни одной команде ничего не требовалось. Хоффенхайм откровенно доиграет сезон, в то время как Шальке официально понизился в классе. Так или иначе, но гельзенкирхенцы еще в первом тайме дважды огорчили голкипера хозяев Оливера Баумана, заставив его доставать мяч из сетки своих ворот. Сначала Марк Ут из пределов штрафной четко пробил в правый нижний угол ворот, а под конец тайма Шкодран Мустафи головой результативно замкнул навес с углового.

Сразу после перерыва Андрей Крамарич искусным выстрелом со штрафного в девятку счет сократил. Через четыре минуты Кевин Акпогума первым среагировал на навес с углового и головой восстановил статус-кво. Баумгартнер и Бебу в течение нескольких минут перевернули все с ног на голову, забив еще дважды и увеличив преимущество Хоффенхайма уже до двух голов. Невероятный камбэк подопечных Себастьяна Хьонесса!

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ