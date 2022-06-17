Звезда Ливерпуля Садио Мане уже в скором времени станет игроком мюнхенского клуба.

Мане точно станет игроком Баварии нынешним летом, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг в твиттере.

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По его информации, мюнхенцы договорились с Ливерпулем о трансфере Садио, однако сумма трансфера и другие детали пока не разглашаются.

Напомним, Мане перешел в Ливерпуль в 2016 году, и стал настоящей звездой. За этот период африканец провел 269 поединков, отличившись 120 голами и 48 ассистами.

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