Нападающий Баварии Роберт Левандовский отдаляется от Мюнхена не только на словах.

Оказывается, у поляка не самые лучшие отношения с партнерами по команде. В частности, во второй половине прошлого сезона Левандовски совсем не находил взаимопонимания с Лероем Сане, утверждает SPORT1.

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По информации источника, Сане раздражало эгоистичное поведение польского нападающего. Немец считал, что Левандовски очень редко играл на него во время матчей и даже на тренировках. Потенциальная продажа 33-летнего центрфорварда может помочь Лерою выйти на новый уровень. Бавария верит, что он еще сможет оправдать 60 млн евро инвестиций в его трансфер.

Следовательно, мюнхенцы бросят все силы на то, чтобы заменить Левандовски на Садио Мане. Сенегалец более вариативный форвард, создающий больше возможностей для прогресса партнеров. Ливерпуль готов продать своего лидера только за 50 млн евро. Бавария пытается снизить цену.

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