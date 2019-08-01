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Тоттенхэм – Бавария – 2:2 (6:5, пен.) – видео голов и обзор матча

09:33 128 Читати українською
Тоттенхэм – Бавария – 2:2 (6:5, пен.) – видео голов и обзор матча
Тоттенхэм – Бавария – видео голов и обзор матча / Фото ФК Тоттенхэм

В это трудно поверить, но Тоттенхэм завоевал трофей. Вашему вниманию видео голов и обзор финала Audi Cup Тоттенхэм – Бавария.

Товарищеские матчи
Тоттенхэм
2
2 : 2
2
Бавария
21:30 31:07:2019
осн. час ( 2 : 2 )
пен. ( 6 : 5 )
завершено
 

Audi Cup, финал

Тоттенхэм – Бавария – 2:2 (по пен – 3:2)

Голы: Ламела, 19, Эриксен, 59 – Арп, 61, Девис, 82

Пропущенный гол Лунина в видеообзоре перестрелки Реал – Фенербахче – 5:3

"Шпоры" открыли счет уже в первом тайме и до перерыва уверенно владели инициативой. В начале второй половины встречи Эриксен удвоил преимущество Тоттенхэма.

Второй гол разозлил игроков Баварии, которые сумели отквитать два мяча и перевести игру в овертайм. Победитель турнира решался в серии послематчевых пенальти, где более меткими были именно игроки лондонского клуба.

Тоттенхэм по пенальти переиграл Баварию в финале Audi Cup – "шпоры" завоевали заслуженный трофей

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Бавария Бавария Тоттенхэм Тоттенхэм Товарищеские матчи Audi Cup Тоттенхэм - Бавария
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