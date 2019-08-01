Тоттенхэм – Бавария – 2:2 (6:5, пен.) – видео голов и обзор матча

В это трудно поверить, но Тоттенхэм завоевал трофей. Вашему вниманию видео голов и обзор финала Audi Cup Тоттенхэм – Бавария.

Audi Cup, финал

Тоттенхэм – Бавария – 2:2 (по пен – 3:2)

Голы: Ламела, 19, Эриксен, 59 – Арп, 61, Девис, 82

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"Шпоры" открыли счет уже в первом тайме и до перерыва уверенно владели инициативой. В начале второй половины встречи Эриксен удвоил преимущество Тоттенхэма.

Второй гол разозлил игроков Баварии, которые сумели отквитать два мяча и перевести игру в овертайм. Победитель турнира решался в серии послематчевых пенальти, где более меткими были именно игроки лондонского клуба.

Тоттенхэм по пенальти переиграл Баварию в финале Audi Cup – "шпоры" завоевали заслуженный трофей