Бавария смягчила карантин и вернулась к тренировкам

Чемпион Германии провел первое занятие на тренировочной базе с момента остановки чемпионата.

Бавария стала одним из клубов, которые приступили к тренировочным занятиям после того, как Бундеслига ушла на вынужденный перерыв из-за вспышки коронавируса. В понедельник мюнхенская команда впервые за 2 недели прибыла на тренировочную базу, сообщает официальный сайт Баварии.

Бавария официально подписала полноценный контракт с Фликом

Игроки тренировались небольшими группами по 4-5 футболистов. При этом никаких контактов между ними не происходило – все находились в нескольких метрах друг от друга. "Необычно проводить занятия таким образом, но приятно наконец-то увидеть ребят после длительного перерыва", – сказал Мануэль Нойер.

Напомним, на момент остановки Бундеслиги Бавария лидировала в турнирной таблице, опережая Боруссию Д на 4 очка за 9 туров до финиша.

Граєш або отримуєш 0:3, ліміт на здорових футболістів, переїзд у Китай, або Чи виправдана паніка Динамо