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Бавария смягчила карантин и вернулась к тренировкам

16:42 28 Читати українською
Бавария смягчила карантин и вернулась к тренировкам
Бавария снова тренируется / ФК Бавария

Чемпион Германии провел первое занятие на тренировочной базе с момента остановки чемпионата.

Бавария стала одним из клубов, которые приступили к тренировочным занятиям после того, как Бундеслига ушла на вынужденный перерыв из-за вспышки коронавируса. В понедельник мюнхенская команда впервые за 2 недели прибыла на тренировочную базу, сообщает официальный сайт Баварии.

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Игроки тренировались небольшими группами по 4-5 футболистов. При этом никаких контактов между ними не происходило – все находились в нескольких метрах друг от друга. "Необычно проводить занятия таким образом, но приятно наконец-то увидеть ребят после длительного перерыва", – сказал Мануэль Нойер.

Напомним, на момент остановки Бундеслиги Бавария лидировала в турнирной таблице, опережая Боруссию Д на 4 очка за 9 туров до финиша.

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коронавирус Бавария Бавария Германия
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