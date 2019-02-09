Баварія переграла Шальке та скоротила відставання від Борусії Д – Коноплянка був одним із найгостріших з "кнаппен"

Шальке Євгена Коноплянки зустрічався з Баварією в 21 турі німецької Бундесліги. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Німеччина. Бундесліга, 21 тур

Баварія – Шальке – 3:1

Голи: Брума, 11 (аг), Лєвандовскі, 27, Гнабрі, 57 – Кутуджу, 25

Зустріч чинних чемпіона та віце-чемпіона Німеччини. Баварія в попередньому турі, поступившись Байєру, втратила переможну серію в Бундеслізі та опустилася на 3 місце. Шальке в цьому сезоні відверто розчаровує – нижня частина турнірної таблиці. До поганої гри "кнаппен" додалася епідемія травм. Євген Коноплянка потрапив у стартовий склад гельзенкірхенців у третьому матчі чемпіонату поспіль.

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Баварія захопила ініціативу зі стартовим свистком і вже на 12-й хвилині повела в рахунку. Набіль Бенталеб втратив м'яч у центрі поля, чим миттєво скористався Хамес Родрігес, вирізавши пас на Роберта Лєвандовскі. Захисники Шальке в боротьбі з поляком самі відправили снаряд у сітку.

Господарі домінували, володіння м'ячем на їхню користь доходило до 77%-23%. Гості з Гельзенкірхена виключно оборонялися, а переходили на чужу половину поля лише рейдами Євгена Коноплянки по лівому флангу. Баварія повинна була подвоювати перевагу зусиллями Сержа Гнабрі, однак Ральф Ферманн захистив ворота "кнаппен".

У середині першого тайму Шальке проти логіки матчу відігрався. Набіль Бенталеб виправився за свою результативну помилку, вигриз м'яч у мюнхенців і запустив Вестона Маккенні з Ахмедом Кутуджу в прорив. Перший віддав, другий реалізував вихід сам на сам зі Свеном Ульрайхом. Нічийний рахунок протримався лише дві хвилини – чергова обрізка в центрі поля спровокувала другий гол імені Хамеса та Лєвандовскі. Цього разу вони впоралися без допомоги оборони Шальке.

Родрігес дуже багато зробив, щоб Баварія втретє засмутила суперника ще до перерви, але "кнаппен" зберегли мінімальне відставання. Євген Коноплянка міг і відновити паритет, але його небезпечний удар з-під Жерома Боатенга після зміщення з флангу парирував голкіпер. Другий класний момент українця виник на 54-й хвилині, коли Вестон Маккенні чудово розігнав контратаку Шальке. Постріл нашого вінгера влучив у Свена Ульрайха.

На старті другого тайму Баварія також спокійно контролювала м'яч, але моменти створював Гельзенкірхен. Окрім епізоду за участі Коноплянки, був небезпечний кутовий, коли лише каркас врятував "ротен" після удару Джеффрі Бруми. Шальке своїми шансами не скористався, а мюнхенці закрили гру третім голом – Роберт Лєвандовскі бив через себе, а вийшов ефектний пас на Сержа Гнабрі.

За рахунку 3:1 команди припинили демонструвати будь-яке бажання: сонний футбол, нуль агресії, передачі поперек поля. Шальке регулярно постачав м'яч у чужий штрафний майданчик і навіть декілька разів пробив по воротах, але гостроти не було. Баварія відповіла хорошими шансами Роберта Лєвандовскі – один удар пролетів повз ворота, другий заблокували захисники, виправивши свою помилку.

Команди заколисували вболівальників до фінального свистка. Матч завершився впевненою перемогою Баварії. Мюнхенці набрали 45 очок. Невдачі дортмундської та гладбахської Борусій дали змогу рекордмайстеру піднятися на 2 місце та скоротити відставання від лідера до 5 очок. Шальке з 22 пунктами залишився на 13 сходинці в турнірній таблиці.

Детальніший звіт про матч і розбір гри Коноплянки читайте на "Футбол 24" згодом.

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