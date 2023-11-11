В субботу 11-й тур чемпионата Германии продолжили несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 11-й тур

Бавария – Хайденхайм – 4:2

Голы: Кейн, 14, 44, Геррейро, 72, Шупо-Мотинг, 85 – Кляйндинст, 67, Бесте, 70

Штутгарт – Боруссия Д – 2:1

Голы: Ундав, 43, Гирасси, 83 (п.) – Фюлькруг, 36

Нереализованный пенальти: Фюхрих, 10 (Штутгарт)

Аугсбург – Хоффенхайм – 1:1

Голы: Демирович, 53 – Вегхорст, 23

Дармштадт – Майнц – 0:0

Бохум – Кельн – начало матча в 19:30

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Бавария одержала непростую победу над Хайденхаймом. Кейн до перерыва оформил дубль и, казалось, снял все вопросы относительно победителя. Однако, после отдыха новичок Бундеслиги в течение трех минут восстановил статус-кво, шокировав болельщиков "Ротен". Но праздновали гости недолго – Геррейро очень быстро снова вывел мюнхенцев вперед, а в конце встречи Шупо-Мотинг точным ударом вывел Баварию на вершину турнирной таблицы.

В центральном матче тура Штутгарт принимал Боруссию Д. Кобель на 10-й минуте нарушил правила и "привез" в свои ворота одиннадцатиметровый. Грегору, однако, удалось реабилитироваться – он потянул удар с отметки от Фюхриха. В конце тайма Фюлькруг вывел дортмундцев вперед, но на перерыв команды ушли при ничейном счете. Швейцарский кипер "шмелей" не успокоился и заработал еще один пенальти в свои ворота. На этот раз бить взялся Гирасси и не промахнулся. Поражение стоило Боруссии третьей строчки, на которую поднялся Штутгарт.

Еще в двух встречах были зафиксированы ничьи. Аугсбург и Хоффенхайм обменялись мячами, тогда как Дармштадт и Майнц в этот вечер обошлись без голов.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ