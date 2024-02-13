Ожидалось, что француз сменит клубную прописку даже в январе, но травма заставила отказаться нескольких потенциальных покупателей. Гирасси уже вернулся из лазарета и продолжает забивать, возможно, свои последние голы в составе Штутгарта.

Довбик стал в один ряд с Холандом и Мбаппе – форвард сборной Украины в топ-5 интересного рейтинга бомбардиров Европы

Бавария решила, что летом попытается купить 27-летнего форварда, сообщает GGFN со ссылкой на Bild. Мюнхенцы убеждены, что 20 миллионов евро – не высокая цена за нападающего такого уровня. Именно такая клаусула прописана в контракте Гирасси. Желающих ее активировать будет немало, поэтому многое будет зависеть от выбора самого футболиста.

К слову, в нынешнем сезоне Бундеслиги Сергу Гирасси сыграл 15 матчей, в которых забил 17 голов и отдал один ассист. Именно форвард Штутгарта является главным конкурентом Харри Кейна в гонке бомбардиров чемпионата Германии. Нападающий Баварии отличился 24 раза, но в 21 матче.