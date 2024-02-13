Бавария решила купить главного конкурента Кейна в бомбардирской гонке
Нападающий Штутгарта Сергу Гирасси летом может оказаться в значительно более сильном клубе.
Ожидалось, что француз сменит клубную прописку даже в январе, но травма заставила отказаться нескольких потенциальных покупателей. Гирасси уже вернулся из лазарета и продолжает забивать, возможно, свои последние голы в составе Штутгарта.
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Бавария решила, что летом попытается купить 27-летнего форварда, сообщает GGFN со ссылкой на Bild. Мюнхенцы убеждены, что 20 миллионов евро – не высокая цена за нападающего такого уровня. Именно такая клаусула прописана в контракте Гирасси. Желающих ее активировать будет немало, поэтому многое будет зависеть от выбора самого футболиста.
К слову, в нынешнем сезоне Бундеслиги Сергу Гирасси сыграл 15 матчей, в которых забил 17 голов и отдал один ассист. Именно форвард Штутгарта является главным конкурентом Харри Кейна в гонке бомбардиров чемпионата Германии. Нападающий Баварии отличился 24 раза, но в 21 матче.