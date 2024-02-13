Очікувалося, що француз змінить клубну прописку навіть у січні, але травма змісила відмовитися кількох потенційних покупців. Гірассі вже повернувся з лазарету і продовжує забивати, можливо, свої останні голи в складі Штутгарта.

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Баварія вирішила, що влітку спробує купити 27-річного форварда, повідомляє GGFN з посиланням на Bild. Мюнхенці переконані, що 20 мільйонів євро – не висока ціна за нападника такого рівня. Саме така клаусула прописана в контракті Гірассі. Охочих її активувати буде чимало, то ж багато залежатиме від вибору самого футболіста.

До слова, у нинішньому сезоні Бундесліги Сергу Гірассі зіграв 15 матчів, у яких забив 17 голів та віддав один асист. Саме форвард Штутгарта є головним конкурентом Харрі Кейна в перегонах бомбардирів чемпіонату Німеччини. Нападник Баварії відзначився 24 рази, але в 21 матчі.