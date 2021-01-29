Программу 19-го тура Бундеслиги открывал домашний поединок Штутгарта против Майнца. Мотивация у обеих команд была очень высокой: хозяева в случае победы прервали бы 3-матчевую безвыигрышную серию, а гости идут на предпоследней позиции – им сейчас каждое очко на вес золота. Словом, коллективы были настроены максимально, что вылилось в четыре жёлтые карточки ещё до перерыва и предупрежденик для коуча Майнца.

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Первый тайм прошёл при явном преимуществе гостей в активности. Они нанесли вдвое больше ударов, однако всего один прошёл в свор – с дальней дистанции. В целом, моменты в этот период встречи большой опасности не несли. Отдыхать команды отправились при нулях на табло, а вот на старте второго тайма стало веселее – Штутгарт открыл счёт усилиями Калайдзича, которому удалось замкнуть классную подачу Сосы с левого фланга. 1:0!

Майнц сразу пошёл отыгрываться. Уже на 60-й минуте гости приблизились к взятию ворот, заработав штрафной с опасной подачей на Онисиво, но Карим с шести метров головой пробил в штангу. Больше у гостей ничего не получилось, а Штутгарт, продолжая давление, забил второй гол – это Вамангитука прошёл в одиночестве полполя, ворвался с фланга в центр штрафной и расстрелял ворота. 2:0! Бо Свенссон в ответ сразу же усилил атаку, выпустив Шалая и Боэтиюса, но спастись его команде не удалось. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу хозяев.

Таким образом, Штутгарт набрал 25 очков, оставшись на десятой позиции в турнирной таблице. Майнц, имея в активе 10 зачётных баллов, остаётся предпоследним – от дна его отделяют три пункта, а к зоне плей-офф команде не хватает пять.

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