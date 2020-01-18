РБ Лейпциг одолел Унион Берлин и оторвался от второго места на пять очков, Холланд спас Боруссию Д от поражения

В субботу, в рамках 18-го тура, в Бундеслиге состоялось несколько матчей. Счет и отчет о поединках читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2019/20, 18-й тур

Аугсбург – Боруссия Д – 3:5

Голы: Нидерлехнер, 34, 55, Рихтер, 46 – Брандт, 49, Холанд, 59, 71, 79, Санчо, 61

Хоффенхайм – Айнтрахт – 1:2

Голы: Стафилидис, 48 – Дост, 18, Чендлер, 62

Фортуна – Вердер – 0:1

Гол: Кастенмайер, 67 (аг.)

Удаление: Мойсандер, 90+5 (вторая желтая карточка, Вердер)

Кельн – Вольфсбург – 3:1

Голы: Кордоба, 22, 45+2, Хектор, 62 – Штеффен, 66

Майнц – Фрайбург – 1:2

Голы: Матета, 82 – Квон, 28, Петерсен, 41

РБ Лейпциг – Унион Берлин – 3:1

Голы: Вернер, 51, 83, Забитцер, 57 – Бюльтер, 10

Холанд оформил хет-трик за 20 минут в первой игре за Боруссию Д – дебют года в видеообзоре матча против Аугсбурга

Середняк Бундеслиги принимал одного из претендентов на чемпионство – дортмундскую Боруссию. Хозяева в середине тайма открыли счет и довели первую половину встречи до победы. После перерыва "фугеры" удвоили свое преимущество, однако через три минуты "шмели" сократили счет до минимума. Аугсбург не успокаивался и забил третий раз. Как следствие, на поле появился норвежский новичок дортмундцев Эрлинг Холанд, которому в течение двадцати минут удалось трижды поразить ворота Томаша Коубека. Записал свою фамилию в протокол и Джейдон Санчо. Как результат, 3:5 – торжествующе-волевая победа "шмелей".

Крепкие середняки Бундеслиги Хоффенхайм и Айнтрахт несколько удивили результатом. Гости уже на 18-й минуте вышли вперед: Бас Дост ударом с близкого расстояния прошил голкипера. Сразу же после перерыва Константинос Стафилидис счет сравнял, однако Тимоти Чендлер в середине второй половины встречи снова вывел гостей вперед. "Орлы" могли довести счет до разгромного, но футболистам не хватало точности. А Хоффенхайм, хотя и владел преимуществом на поле, так и не смог свести игру хотя бы к ничьей.

Два аутсайдеры турнирной таблицы – Фортуна и Вердер – решали между собой, кто же из них сильнее на данный момент. При равной игре больше повезло Вердеру – Флориан Кастенмайер попал в собственные ворота и принес минимальную победу бременцам.

Шальке уверенно победил Боруссию М – форвард сборной Австрии оформил гол+пас

Кельн на своем поле неожиданно разгромил Вольфсбург. Открыв счет в середине тайма, "козлы" еще один гол забили "в раздевалку" – оба точных выстрела на счету Джона Кордобы. После перерыва Йонас Хектор утроил преимущество своей команды, однако уже через три минуты Ренато Штеффен сократил счет. Больше голов в матче зрители не увидели.

Фрайбург еще до перерыва фактически решил судьбу матча, забив два сухих гола в ворота Майнца. "Карнавальникы" всего за восемь минут до окончания поединка сумели отквитать один мяч. На большее ни сил ни времени не хватило.

Мариуш Бюльтер несколько шокировал лидера Бундеслиги РБ Лейпциг, когда на десятой минуте забил за Унион Берлин. "Быки" бросились отыгрываться, однако оборота "железных" действительно некоторое время отвечала прозвищу команды. Но уже после перерыва все стало на свои места – в течение шести минут сначала Тимо Вернер, а впоследствии Марсель Забитцер показали гостям "кто в доме хозяин". А незадолго до финального свистка Вернер оформил дубль и помог своей команде оторваться от ближайшего преследователя – менхенгладбахской Боруссии – уже на пять очков.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ