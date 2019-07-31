Бавария разбомбила Фенербахче – Мюллер стал неожиданным героем, оформив хет-трик, мюнхенцы вышли в финал Audi Cup

Мюнхенская Бавария уничтожила турецких гостей на своем поле в рамках Audi Cup. Отчет и обзор матча ищите в этой новости на "Футбол 24".

Audi Cup

Бавария – Фенербахче – 6:1

Голы: Санчеш, 22, Горетцка, 28, Мюллер, 31,44 (пен), 58, Коман, 40 – Крузе, 64

Бавария: Нойер (Ульрайх, 46) – Киммих, Зюле (Павар, 60), Боатенг (Мартинес, 60), Алаба (Девис, 60) – Горетцка, Алькантара (Цайзер, 74), Санчеш (Толиссо, 60) – Гнабри (Мюллер, 20), Левандовски (Арп, 74), Коман (Сингх, 60).

В стартовом составе Баварии вышли номинально все основные футболисты. Можно предположить, что Ковач провел репетицию перед Суперкубком Германии, который состоится в субботу. Однако уже на 20-й минуте "ротэн" потеряли Сержа Гнабри – по предварительным оценкам, мышечная травма. Вместо него вышел на поле Томас Мюллер – ему и суждено было стать героем поединка.

Реал – Тоттенхэм: отличная игра Наваса оправдывает отсутствие Лунина, защита Мадрида привозит, "шпоры" в финале Audi Cup

Ренату Санчеш в середине первого тайма открыл счет после классной разрезной передачи Тьяго Алькантары и ассиста на пустые ворота от Роберта Левандовски. Через 6 минут Кингсли Коман создал гол для Леона Горетцки, накрутив оппонента и идеально выкатив на 11-метровую отметку.

Следующая атака Баварии была еще красивее: диагональ Никласа Зюле, подключение Дэвида Алабы и фейл защитника, который подарил мяч Томасу Мюллер вместо того, чтобы просто выбить его. Далее заслуженное признание получил Кингсли Коман, когда "круглый" отскочил к нему после очередной прекрасной комбинации партнеров.

В конце первого тайма Роберт Левандовски заработал пенальти. Поляк почему-то отдал право пробить Томасу Мюллеру – тот не промахнулся. 5:0 до перерыва. Во втором тайме "раумдойтер" оформил хет-трик. Шестой гол получился очень эффектным: Никлас Зюле снова дал точный пас на 50 метров, а Томас с центра поля в два касания переиграл голкипера, который вышел далеко из ворот.

Гол престижа за турков также забил немец – Макс Крузе воспользовался ошибкой Леона Горетцки и поразил ворота Баварии. Завтра мюнхенцы в финале Audi Cup сыграют с Тоттенхэмом, а Фенербахче встретится с Реалом.

Бавария готовит "бомбу": Сане держит в напряжении, на горизонте Бекхэм и минус 100 млн, получены положительные сигналы