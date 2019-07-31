Баварія розбомбила Фенербахче – Мюллєр став несподіваним героєм, оформивши хет-трик, мюнхенці вийшли у фінал Audi Cup

Мюнхенська Баварія знищила турецьких гостей на власному полі в рамках Audi Cup. Звіт і огляд матчу шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Audi Cup

Баварія – Фенербахче – 6:1

Голи: Санчеш, 22, Горетцка, 28, Мюллєр, 31,44 (пен), 58, Коман, 40 – Крузе, 64

Баварія: Нойєр (Ульрайх, 46) – Кімміх, Зюле (Павар, 60), Боатенг (Мартінес, 60), Алаба (Девіс, 60) – Горетцка, Алькантара (Цайзер, 74), Санчеш (Толіссо, 60) – Гнабрі (Мюллєр, 20), Лєвандовскі (Арп, 74), Коман (Сінгх, 60).

У стартовому складі Баварії вийшли номінально всі основні футболісти. Можна припустити, що Ніко Ковач провів репетицію перед Суперкубком Німеччини, який відбудеться в суботу. Однак вже на 20-й хвилині "ротен" втратили Сержа Гнабрі – за попередніми оцінками, м'язова травма. Замість нього вийшов на поле Томас Мюллєр – йому і судилося стати героєм поєдинку.

Реал – Тоттенхем: чудова гра Наваса виправдовує відсутність Луніна, захист Мадрида привозить, "шпори" у фіналі Audi Cup

Ренату Санчеш у середині першого тайму відкрив рахунок після класної розрізної передачі Тьяго Алькантари та асисту на порожні ворота від Роберта Лєвандовскі. Через 6 хвилин Кінгслі Коман створив гол для Леона Горетцки, накрутивши опонента й ідеально викотивши на 11-метрову позначку.

Наступна атака Баварії була ще красивішою: діагональ Нікласа Зюле, підключення Девіда Алаби і фейл захисника, який подарував м'яч Томасу Мюллєру замість того, аби просто вибити його. Далі заслужене визнання отримав Кінгслі Коман, коли "круглий" відскочив до нього після чергової чудової комбінації партнерів.

Наприкінці першого тайму Роберт Лєвандовскі заробив пенальті. Поляк чомусь віддав право пробити Томасу Мюллєру – той не схибив. 5:0 до перерви. У другому таймі "раумдойтер" оформив хет-трик. Шостий гол вийшов дуже ефектним: Ніклас Зюле знову дав точний пас на 50 метрів, а Томас з центра поля у два дотики переграв голкіпера, який вийшов далеко з воріт.

Гол престижу за турків також забив німець – Макс Крузе скористався помилкою Леона Горетцки та вразив ворота Баварії. Завтра мюнхенці у фіналі Audi Cup зіграють з Тоттенхемом, а Фенербахче зустрінеться з Реалом.

Баварія готує "бомбу": Сане тримає в напрузі, на горизонті Бекхем і мінус 100 млн, отримано позитивні сигнали