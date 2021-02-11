Навесні 2015-го культовий клуб з Монтеррея пережив велике розчарування. "Тигри" доволі сенсаційно виграли регулярний чемпіонат, але припинили боротьбу за трофей вже у першому раунді плей-офф, мінімально поступившись майбутньому переможцю – Сантос Лагуна (1:1, 0:1). Так завершилась чергова мрія про великий титул. Усе вирішили дрібні деталі, зокрема відсутність холоднокровного майстра на вістрі атаки. Амбіційне керівництво миттєво розпочало пошуки, і вже через кілька місяців Тігрес повертається на перші шпальти мексиканської преси: "До нас їде суперзірка".

Баварія вийшла у фінал Клубного ЧС, вибивши Аль-Ахлі – Лєвандовскі готується до битви з Жиньяком, а турнір навіює смуток

42-тисячний Універсітаріо затамував подих. Ось-ось на смарагдовий газон галасливої арени, яка майже завжди заповнюються під зав'язку, ступить нога чинного форварда Ле Бльо. То був незвичайний трансфер з самого початку, адже імениті європейці рідко приїжджають до Мексики у розквіті сил. Згадаймо хоча б Гвардіолу, Бутрагеньйо або Луїса Гарсію – усі завершували тут кар'єру. Словом, Північна Америка вважалась екзотикою, де можна непогано заробити перед виходом на пенсію. Саме тому вибір Жиньяка багатьох здивував, м'яко кажучи.

Він підписував контракт із "блактитно-золотими", будучи справжньою зіркою Ліги 1 – майже 40 м'ячів за два останні сезони у складі марсельського Олімпіка. Не обійшлося без впливу Б'єлси, звісно ж. При аргентинському маестро Жиньяк вийшов на пік. "Схуднеш на два кілограми – заб'єш 25", – порадив "Ель Локо". Але той скинув вдвічі більше й записав до свого активу 21 результативний удар за підсумками кампанії 2014/15, залишивши позаду Ібрагімовіча з Кавані. Для продовження співпраці кризовим провансальцам банально забракло грошей. Ціна питання – трохи більше 2 млн євро.

Мексиканці виявилися щедрішими. Зараз 35-річний ветеран отримує близько 5-ти мільйонів доларів у рік, проте визначальним фактором був проект. За п'ять років Жиньяк став іконою мексиканського футболу – регулярно завойовує трофеї, перебуває у топ-3 за продажем футболок. Фанати йому поклоняються та буквально носять на руках.

Після переходу французького бомбардира Тігрес виграв чотири Ліги MX та Лігу чемпіонів КОНКАКАФ-2020. У фіналі найпрестижнішого клубного турніру Північної Америки "фелінос" обіграли Лос-Анджелес (2:1). Вихованець Лор'яна відзначився переможним пострілом на 84-й, а його команда отримала унікальний шанс позмагатись за світову корону. Найкращий снайпер в історії Тігреса (147 м'ячів) забиває в середньому 1,65 гола за гру. Вражаюче.

Жиньяк обожнює мексиканську культуру, постійно вчиться. За океаном він став ідолом, але у 2015-му про нього тут нічого не чули. "Дізнавшись про трансфер нібито зіркового нападника, я відразу почав шукати в YouTube. Перше, що спало на думку: кого вони запросили, чорт забирай! Та з перших же кадрів було помітно височенний клас. Майже кожна передача на нього у небезпечну зону завершувалась голом. Нам був потрібен такий гравець", – зізнається екс-капітан "тигрів" Франсіско Торрес в інтерв'ю Goal.com.

Дебютний гол припав на півфінальну зустріч Кубка Лібертадорес з бразильським Інтернасьйоналем. Тігрес сенсаційно пробився до фіналу, але зазнав болючої поразки від Рівера – 0:3. Майбутні титули були лише питанням часу. Вже у дебютному сезоні Апертури (перша половина чемпіонату Мексики) француз наколотив 11 м'ячів, запалював у плей-офф, за що отримав прізвисько "Містер Лігілья", забивав у обох вирішальних матчах з Пумас, включно з серією пенальті. Трофеї буквально посипалися.

Відтоді снайпер з Бретані виграв майже усе. Щоправда вже згадана вершина КОНКАКАФ підкорилась йому лише з четвертої спроби! Жиньяк тричі поступався у фіналах (Америка, Пачука, Монтеррей). Прокляття вдалося перервати минулого року. Очне протистояння з королем МЛС – Карлосом Велою – стало окрасою всього турніру. Обоє очолювали бомбардирські перегони з 5-ма м'ячами, тож після фінального свистка француз святкував подвійну перемогу. Він – найкращий гравець обох континентів прямо зараз.

Жодна мексиканська команда не перемагала на клубному ЧС. Ба більше, Тігрес – перший представник зони КОНКАКАФ, що зіграє у фіналі. Жиньяк фактично самотужки переписав історію, знищивши на шляху до вирішального матчу чемпіонів Азії та Південної Америки. Оформив дубль у ворота корейського Ульсана (2:1), прибив новоспеченого чемпіона Південної Америки – Палмейрас (1:0). Легендарний Кака знімає перед ним капелюха: "Це дивовижний гравець". Француз може похвалитись статусом живої легенди, та потенційна перемога над Баварією з найкращим гравцем планети – Лєвандовскі – піднесе його на зовсім інший рівень.

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