Клубний чемпіонат світу – дуже цікавий турнір, у якому завжди є місце сенсаціям. Два роки тому з Мундіалю на стадії півфіналу вилетів Рівер Плейт, який тільки-но виграв Копа Лібертодорес, а нинішній переможець південноамериканської ЛЧ несподівано згорів Тігресу. Втім, на клубному ЧС інтрига щодо тріумфатора виглядає живою тільки при ігноруванні європейського слона в кімнаті. Цього разу його роль приміряла на себе Баварія, а шанс створити чергову сенсацію у півфіналі випав каїрському Аль-Ахлі.

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Ганс-Дітер Флік, вочевидь, дуже поважав "орлів", адже не став випускати другий склад – з резервістів у старт потрапив тільки Марк Рока. На поле вийшли і Лєвандовскі, і Мюллер, і Коман, і Девіс, і Кімміх, і всі інші зірки. Зрозуміло, що настільки потужному складу гегемон єгипетського футболу міг протиставити тільки глуху оборону з контратаками.

У першому таймі Аль-Ахлі кілька разів непогано проривався по флангах, а одного разу справа навіть дійшла до удару по воротах (Ель-Сулія замикав головою в руки Нойєру), однак майже 70% ігрового часу м'яч залишався в ногах німців. Їхнім захисникам в обороні довелося зробити всього кілька ривків.

Баварія домінувала. Вже на 3-й хвилині Гнабрі розрізав оборону пасом на Девіса, але голкіпер Ель-Шенаві встиг випередити Альфонсо. На 8-й Серж пробив головою після подачі з кутового, але вийшло занадто високо. Ще за п'ять хвилин Ель-Шенаві ледь не подарував гол мюнхенцям, помилившись при навісі з кутового, але на 16-й він врятував Аль-Ахлі – спочатку воротар ногою парирував удар Комана з гострого кута при виході віч-на-віч, а потім спіймав замикання з корнера у виконанні Мюллера.

На жаль для відважного голкіпера, вже за дві хвилини йому довелося виймати м'яч із сітки. Павар подав з правого флангу в штрафний, "круглий" зрикошетив на Комана, а той прострілив на дальню стійку – там опинився Гнабрі, який замість удару викотив передачу на Лєвандовскі. Роберт розстріляв ворота метрів з десяти. 0:1! Здавалося, це початок кінця.

Дійсно, Баварія після забитого голу і не думала збавляти оберти, обстрілявши ворота "орлів" з усіх дистанцій та кутів. Так, на 24-й хвилині Гнабрі запустив Року на лівий край штрафного, а Марко пробив під дальню стійку – неточно! На 26-й Рока зачепився за відскок і завдав удару метрів з дванадцяти – в руки Ель-Шенаві. На 30-й голкіпер витягнув з-під поперечки дальній постріл Гнабрі, а на 37-й Лєвандовскі вийшов сам на сам, перекинувши воротаря разом з воротами.

Не пощастило і Девісу, якому дали пробити в ближній кут з лінії карного майданчика – м'яч пройшов поруч з каркасом. Хитрощі також не допомогли: перед свистком на перерву Кімміх замість подачі зі стандарту пробив низом з відскоком від газону – Ель-Шенаві парирував перед собою, а захисники вибили м'яч. Зрештою, дотиснути Аль-Ахлі у першому таймі Баварії не вдалося. Відпочивати команди відправились за хиткого рахунку 0:1.

Другий тайм мюнхенці почали без кадрових перестановок. При цьому підопічні Ганса-Дітера Фліка не стали летіти стрімголов уперед, намаючись забити другий гол – європейський чемпіон взагалі збавив активність, притискаючи африканців лишень час від часу. Аль-Ахлі ж серйозно налаштувався на бій, увімкнувши швидкості та техніку на повну потужність – на 50-й хвилині Ель-Шахат навіть створив непоганий момент, хитнувши захисника у штрафному та пробивши по воротах низом. Удар заблокували. На жаль, кращих спроб відкрити рахунок єгиптяни не створили до самого фінального свистка.

Баварія почала загострювати наприкінці 50-х хвилин. Так, на 56-й Коман хитнув захисника та пробив з меж карного майданчика, але Ель-Ханафі встиг заблокувати удар. Подачу з кутового головою замикав Мюллер – Ель-Шенаві витягнув м'яч з-під поперечки. Ще один навіс з корнера завершився кількома скидками та влучаннями у дальню стійку.

Цей відрізок став найгострішим для мюнхенців у другому таймі – далі вони огризалися одиничними моментами. Перший з них довелося очікувати аж десять хвилин – це Банун на 69-й зрізав у власні ворота простріл Павара. М'яч пройшов у сантиметрах від ближньої стійки. На 73-й хвилині з дистанції над дев'яткою пробивав Толіссо, а на 79-й Алаба метрів з 25-ти вистрілив повз праву стійку.

Аль-Ахлі нічим серйозним не відповідав і, зрештою, пропустив на 86-й хвилині: Мусіала передачею з глибини запустив Сане на правий край штрафного, а той навісив на Лєвандовскі – Роберт замкнув головою з кількох метрів. 0:2! Цей гол виявився останнім у зустрічі.

Таким чином, Баварія вийшла у фінал клубного ЧС. Суперником у битві за трофей стане мексиканський Тігрес. Матч проведуть 11 лютого.

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