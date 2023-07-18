Бавария нашла нового спортивного директора, однако с его официальным назначением придется подождать.

После неудачного сезона в Бундеслиге мюнхенцы решили провести кардинальные изменения в руководстве. Карла-Хайнца Румменигге назначили членом наблюдательного совета. Эту должность занимал ранее Оливер Кан, уволенный в мае. Однако на этом изменения не завершились.

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Как сообщает Kicker, спортивный директор Зальцбурга Кристоф Фройнд займет аналогичную должность в Баварии. 46-летний австриец присоединится к мюнхенскому клубу 1 сентября после закрытия летнего трансферного окна.

В Зальцбурге Фрейнд тесно сотрудничал с Ральфом Рангником, с которым открыл футбольному миру таких талантов, как Дайот Упомекано, Эрлинг Холанд и Карим Адейеми.

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