Після невдалого сезону в Бундеслізі мюнхенці вирішили провести кардинальні зміни в керівництві. Карла-Хайнца Румменігге призначили членом наглядової ради. Цю посаду обіймав раніше Олівер Кан, якого звільнили у травні. Однак на цьому зміни не завершилися.

Баварія знайшла альтернативу Кейну – футболістом також цікавиться Челсі

Як повідомляє Kicker, спортивний директор Зальцбурга Крістоф Фройнд обійме аналогічну посаду в Баварії. 46-річний австрієць приєднається до мюнхенського клубу 1 вересня після закриття літнього трансферного вікна.

У Зальцбургу Фройнд тісно співпрацював з Ральфом Рангніком, з яким відкрив футбольному світу таких талантів, як Дайот Упомекано, Ерлінг Холанд та Карім Адейємі.

Кейн і ще три суперфорварди готуються змінити клуб – 100-мільйонні трансфери для МЮ і Баварії