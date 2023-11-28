35-летний Свен Ульрайх и 37-летний Мануэль Нойер продлили контракт с Баварией до лета 2025 года. Об этом информирует официальный сайт мюнхенского клуба. Соглашения обоих игроков истекали летом 2024 года, и уже зимой они могли приступать к переговорам с другими клубами.

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"Я рад остаться в Баварии еще на год. После длительной травмы я снова в деле. Обожаю чувствовать себя частью этой команды. Я убежден, что вместе с болельщиками мы сможем достичь наших целей в ближайшие несколько лет, включая выход в финал Лиги чемпионов в Мюнхене в 2025 году. Осознание того, что Свен и дальше будет находиться рядом со мной, радует меня еще сильнее", – заявил Нойер.

Согласно Sky Sport Germany, летом третий вратарь Баварии Даниэль Перетц уйдет в аренду, чтобы получать регулярную игровую практику.