Испанский полузащитник Марк Рока может переехать в Англию после неудачного периода в Германии.

Рока хочет покинуть Баварию из-за малого количества игрового времени. В Мюнхене ищут футболисту новый клуб. Фаворитом на подписание Марка выступает Лидс, который после сохранения прописки в АПЛ готовый выложить 12-14 миллионов евро, сообщает Sport 1.

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Таким образом Бавария еще и заработает на трансфере испанца. Рока два года назад переехал в Бундеслигу за 9 миллионов и провалился в составе чемпионов Германии. Хавбек проиграл борьбу всем конкурентам и провел за два сезона всего 24 неполных матча.

Лидс в последнем туре завоевал место в АПЛ и начал массированно усиливаться. Клуб уже оформил два громких трансфера из Австрии, подписав Брендена Аронсона и Расмуса Кристенсена.

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