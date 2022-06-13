Хавбек сборной Нидерландов завершил свой переход из Аякса в Баварию. Контракт рассчитан на 5 лет, сообщает официальный сайт мюнхенцев.

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Сумма сделки не разглашается – разные источники указывают от 18,5 до 25 млн евро. Это второй новичок Баварии в текущее окно – 20-летний центрхав пошел по пути своего одноклубника Нуссаира Мазрауи, который, правда, достался мюнхенцам бесплатно.

"Когда Бавария пригласила меня, не пришлось дважды думать. Это один из самых больших клубов, которые существуют. За этот клуб хотят играть игроки со всего мира. Я приезжаю в Мюнхен, чтобы выиграть много трофеев, а Бавария привыкла выигрывать много титулов. С этим клубом возможно все, даже победить в Лиге чемпионов. Сплоченность в этой команде очень сильная, мне это нравится", – прокомментировал свой переход игрок.

Гравенберх является воспитанником Аякса. В сезоне 2021/22 сыграл 42 матча, забил 3 гола и отдал 6 ассистов. За национальную сборную Нидерландов сыграл 10 поединков, отличился одним голом.

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