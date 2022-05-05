Бавария заранее показала фанатам, как будет выглядеть форма для матчей в родных стенах.

Фото и видео с презентации комплекта опубликованы в соцсетях мюнхенцев.

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Основой остался красный цвет, но дизайнеры отважились на эксперимент. Вдоль футболки появились горизонтальные белые полосы разной толщины. Техническим спонсором Баварии остается компания Adidas.

Добавим, что сезон 2021/22 оказался для команды Нагельсманна не слишком удачным. "Ротен" ограничились лишь победой в чемпионате и Суперкубке Германии, а в Лиге чемпионов сенсационно вылетели от Вильярреала на стадии 1/4 финала.

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