После победы над Боруссией Дортмунд (3:1) Бавария стала чемпионом Германии за три тура до финиша. Это десятая подряд "салатница" для мюнхенского клуба.

Бавария – Боруссия Д – 3:1 – видео голов и обзор чемпионского матча

Сразу после финального свистка началось празднование 32-го чемпионства в истории клуба. Не обошлось и без традиционного для таких случаев пива, а одним из главных действующих лиц стал Томас Мюллер. Для 32-летнего нападающего это уже 11-й чемпионский титул – рекорд Бундеслиги. А вот Юлиан Нагельсманн, который старше всего на 2 года, впервые выиграл "салатницу".

Празднуя победу в чемпионате, Томас не забыл о Бастиане Швайнштайгере – своем бывшем партнере по Баварии. Экс-хавбек мюнхенцев работал на этом матче телеэкспертом, но это не спасло его от "пивного душа". Мюллер от души облил чемпиона мира-2014, который выступал за первую команду Баварии с 2002 по 2015 год (500 матчей, 68 голов, 100 ассистов) и выиграл 7 чемпионских титулов Бундеслиги.

Отдельного внимания заслуживает и Мануэль Нойер. Теперь уже 10-кратный чемпион Германии отметил титул с капитанской повязкой в ​​сине-желтых цветах Украины.

Бавария досрочно стала чемпионом Бундеслиги – десятый подряд титул мюнхенцам подарила Боруссия Д

Thomas Muller just soaked our on-site crew in beer pic.twitter.com/TJXRWgyRAE — ESPN FC (@ESPNFC) April 23, 2022