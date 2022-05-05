Баварія заздалегідь показала фанатам, як виглядатиме форма для матчів у рідних стінах.

Фотографії і відео з презентації комплекту опубліковані у соцмережах мюнхенців.

Манчестер Сіті матиме незвичний колір у домашній формі наступного сезону – залишився елемент, який дратував багатьох

Основою залишився червоний колір, але дизайнери наважилися на експеримент. Вздовж футболки з'явилися горизонтальні білі смуги різної товщини. Технічним спонсором Баварії залишається компанія Adidas.

Додамо, що сезон 2021/22 виявився для команди Нагельсманна не надто вдалим. "Ротен" обмежились лише перемогою в чемпіонаті і Суперкубку Німеччини, а в Лізі чемпіонів сенсаційно вилетіли від Вільяреала на стадії 1/4 фіналу.

Баварія епічно відсвяткувала рекордне чемпіонство – Нойєр згадав про Україну, "пивний душ" для екс-лідера мюнхенців