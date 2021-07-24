Новый вариант домашней экипировки на грядущий сезон подготовила и мюнхенская Бавария.

Бавария показала домашнюю форму на сезон 2021/22, сообщает официальный сайт клуба.

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Главное изменение касается эмблемы мюнхенцев. Теперь над логотипом "ротен" появилась пятая звезда – в честь 30-го чемпионства Баварии. Сама экипировка имеет темно-красные цвета, а под гербом выполнен V-образный узор. Техническим спонсором мюнхенцев является немецкая компания Adidas.

К слову, новый сезон Бундеслиги для Баварии начнется матчем против Кёльна 22 августа. В свою очередь 17 августа "ротен" разыграют с Боруссией Д Суперкубок Германии.

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