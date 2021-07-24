Новий варіант домашнього екіпірування на прийдешній сезон підготувала і мюнхенська Баварія.

Баварія показала домашню форму на сезон 2021/22, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Головна зміна стосується емблеми мюнхенців. Тепер над логотипом "ротен" з'явилася п'ята зірка – на честь 30-го чемпіонства Баварії. Саме екіпірування має темно-червоні барви, а під гербом виконаний V-подібний візерунок. Технічним спонсором мюнхенців є німецька компанія Adidas.

До слова, новий сезон Бундесліги для Баварії розпочнеться матчем проти Кельна 22 серпня. Натомість 17 серпня "ротен" розіграють із Борусією Д Суперкубок Німеччини.

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