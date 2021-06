Трансфер 25-летнего форварда в летнее межсезонье маловероятен, сообщает журналист Тибо Альтшефль в своем Twitter.

Ливерпуль начал переговоры по трансферу Комана – у Баварии есть свои планы на вингера

Все потому, что Бавария не готова проститься с Кингсли Команом менее чем за 90 млн евро. Футболист понимает, что за такую цену его трансфер в другой клуб маловероятен. Поэтому он собирается остаться в составе мюнхенцев до лета 2023, пока не завершится действие его контракта. Позже он намерен покинуть "баварцев" на правах свободного агента.

Напомним, в подписании Комана заинтересован Ливерпуль. В прошлом сезоне Бундеслиги Кингсли провел 29 матчей, в которых отметился 5-ю голами и 10-ю ассистами.

A transfer of Kingsley Coman is unlikely at the moment due to the high transfer charges from Bayern (90 million euros). That is why the tendency on Coman's side is to stay in Munich, with the option of going free of charge like Alaba.