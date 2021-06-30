Нападающий Баварии Кингсли Коман не рассчитывает на то, что покинет клуб этим летом.

Трансфер 25-летнего форварда в летнее межсезонье маловероятен, сообщает журналист Тибо Альтшефль в своем Twitter.

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Все потому, что Бавария не готова проститься с Кингсли Команом менее чем за 90 млн евро. Футболист понимает, что за такую цену его трансфер в другой клуб маловероятен. Поэтому он собирается остаться в составе мюнхенцев до лета 2023, пока не завершится действие его контракта. Позже он намерен покинуть "баварцев" на правах свободного агента.

Напомним, в подписании Комана заинтересован Ливерпуль. В прошлом сезоне Бундеслиги Кингсли провел 29 матчей, в которых отметился 5-ю голами и 10-ю ассистами.

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